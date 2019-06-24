«Динамо» объявило об уходе Козлова

«Динамо» объявило об уходе защитника Алексея Козлова, с которым истёк срок действия контракта. Он пополнил состав бело-голубых в феврале 2014 года. За это время Алексей провёл 115 игр, в которых отличился 7 раз.
«Хотел бы выразить благодарность тренерскому штабу, сотрудникам и всему персоналу футбольного клуба «Динамо» (Москва) за те годы, что я провёл здесь, а также всем динамовским болельщикам. На протяжении пяти лет вы оказывали мне поддержку, которая делала меня сильнее. Динамовский этап карьеры — замечательное для меня время, и этот период моей жизни, очень значительный и важный, навсегда останется в моём сердце. Где бы я теперь ни играл, как бы ни сложилась моя жизнь, я всегда буду переживать за «Динамо». Уверен, что у клуба отличные перспективы – шикарный стадион, на котором мне уже довелось сыграть именно в составе динамовцев, амбициозные задачи. Верю, что всё у «Динамо» будет хорошо!» — цитирует Козлова пресс-служба «Динамо».
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