Гончаренко: у каждого футболиста своя стоимость, а у клуба ограниченный бюджет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как в московской команде происходит комплектование состава.



«Тренер не должен говорить, что ему нужен этот и только этот игрок. Мы же не живём в идеальном мире с неограниченными возможностями. У каждого футболиста своя стоимость, а у клуба ограниченный бюджет.



Мне показывают круг претендентов на запрашиваемые позиции. Взвесив все за и против, я выбираю того, в ком вижу потенциал и рентабельность. Что касается ситуаций, в которых я лично кого-то привожу или настаиваю на приобретении через каких-то агентов… Нет, у нас свой путь. Вся политика идёт из недр клуба, я лишь замыкаю эту логическую цепочку», — цитирует Гончаренко «RT на русском».

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