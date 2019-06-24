Гончаренко: у каждого футболиста своя стоимость, а у клуба ограниченный бюджет
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как в московской команде происходит комплектование состава.
«Тренер не должен говорить, что ему нужен этот и только этот игрок. Мы же не живём в идеальном мире с неограниченными возможностями. У каждого футболиста своя стоимость, а у клуба ограниченный бюджет.
Мне показывают круг претендентов на запрашиваемые позиции. Взвесив все за и против, я выбираю того, в ком вижу потенциал и рентабельность. Что касается ситуаций, в которых я лично кого-то привожу или настаиваю на приобретении через каких-то агентов… Нет, у нас свой путь. Вся политика идёт из недр клуба, я лишь замыкаю эту логическую цепочку», — цитирует Гончаренко «RT на русском».
Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича
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