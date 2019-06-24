Челебадзе: грузинские игроки из России должны и дальше вызываться в сборную

Бывший футболист тбилисского «Динамо» и сборной СССР, а ныне президент клуба «Шукура» из Кобулетти Реваз Челебадзе выразил мнение, что политические вопросы не должны сказываться на судьбе грузинских игроков, выступающих в России.



«Футболисты из России и дальше должны вызываться в сборную. Не должно их это касаться. Они тут ни при чём. Нельзя, чтобы мы друг друга теряли.



Мне больно, что такое происходит. Я знаю, что грузинский и русский народы любят друг друга. Я чувствую любовь к себе на каждом шагу в России. Я хочу, чтобы политики относились друг к другу хорошо, иначе народы оказываются всегда в плохой ситуации», — приводит слова Челебадзе «РБК-Спорт».



Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.

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