Ван Гал назвал главное достижение Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал высказал мнение о результатах работы наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.



«Главное достижение Гвардиолы в «Манчестер Сити» — это атакующий футбол, радующий болельщиков. Этот стиль похож на футбол «Аякса», при этом игра «Сити» лучше структурирована. Гвардиола — организованный человек, а его игроки воплощают на поле его идеи. За два года он выиграл все возможные трофеи в Англии с атакующим футболом. Уникальное достижение. Теперь для него главная задача — победа в Лиге чемпионов», — цитирует El Pais ван Гала.



В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл титул чемпиона Англии, а также завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Гвардиола: если меня не выгонят из «Манчестер Сити», продолжу работать