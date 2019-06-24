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Ван Гал назвал главное достижение Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Ван Гал назвал главное достижение Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал высказал мнение о результатах работы наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Главное достижение Гвардиолы в «Манчестер Сити» — это атакующий футбол, радующий болельщиков. Этот стиль похож на футбол «Аякса», при этом игра «Сити» лучше структурирована. Гвардиола — организованный человек, а его игроки воплощают на поле его идеи. За два года он выиграл все возможные трофеи в Англии с атакующим футболом. Уникальное достижение. Теперь для него главная задача — победа в Лиге чемпионов», — цитирует El Pais ван Гала.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл титул чемпиона Англии, а также завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

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