Адвокат Мамаева: подадим на УДО, когда Павел прибудет в место отбытия наказания

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, когда он подаст ходатайство о выходе своего подзащитного на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение).

«Кассационную жалобу сразу подадим, когда будут заверенные копии судебных актов. Проект этого уже готов. Кассация рассматривается не быстро, будет идти параллельно с рассмотрением вопроса по условно-досрочному освобождению. Как только Павел поступит в место отбытия наказания, то я сразу, в ту же неделю, постараюсь подготовить ходатайство об УДО. Закон этого не запрещает, он требует, чтобы было отбыто не менее полугода наказания – у нас это есть, плюс в личном деле есть благодарности. А всё время, которое Павел находится в местах лишения свободы, он не зарекомендовал себя ничем отрицательным. Нужно будет пройти комиссию – весь вопрос в этом, а дальше суд, вся процедура занимает месяц-полтора», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.