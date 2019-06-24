Глушаков описал «Спартак» тремя словами

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, описал себя и свою бывшую команду в трёх словах.

«Описать „Спартак“ тремя словами? Скандалы, интриги, расследования. Ну а что? Так и есть. Какой я в трёх словах? Добрый, настоящий, улыбчивый. Мой период карьеры в „Спартаке“ в одном слове — счастье. Любимый момент — когда я залез на забор. Думаю, это был идеальный вечер», — сказал Глушаков в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.

Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.