Глушаков: говорить про Карреру не хочется, он мне просто не интересен

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не захотел говорить о бывшем главном тренере московского клуба Массимо Каррере.

«Описать Карреру? Про него говорить не хочется. Он мне просто не интересен», — сказал Глушаков в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.

Напомним, в прошлом сезоне Глушаков и защитник «Спартака» Ещенко лайкнули стихотворение с критикой в адрес Карреры. За это оба футболиста были переведены в дублирующий состав.

32-летний Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года, но стороны досрочно расторгли соглашение.