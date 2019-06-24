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Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки

Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. Эту травму он получил сегодня на утренней тренировке.

Сроки восстановления игрока станут известны позднее.

28-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (16 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с «армейским клубом» действителен до лета 2023 года.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на четвёртом месте в РПЛ и завоевал путёвку в групповой этап Лиги Европы.

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