Линделёф: важно, чтобы игроки «Манчестер Юнайтед» работали над взаимопониманием
Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф отметил важность предсезонной подготовки для команды.
«Подготовка к новому сезону очень важна для команды. Новые игроки приходят, привыкают к новой команде. Я думаю, жизненно важно, особенно в предстоящем сезоне, чтобы мы работали над взаимопониманием внутри коллектива. Мы усердно работаем над тем, с чем возникали проблемы в прошлом сезоне.
Когда я только пришёл в „Манчестер Юнайтед“ мне было важно пообщаться со всеми игроками и персоналом, посмотреть, как функционирует клуб. Я действительно хотел узнать, с каким коллективом мне предстоит работать. И мне очень понравилось то, что я увидел», — приводит слова Линделёфа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Ван-Биссака пройдёт медобследование в «Манчестер Юнайтед» на этой неделе
- 24 июня 2019
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