Промес близок к переходу в «Аякс» за € 20 млн
Голландский полузащитник «Севилья» Квинси Промес в ближайшее время перейдёт в «Аякс», утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, «Аякс» согласовал переход футболиста за € 20 млн. При этом испанский клуб сохранит процент от будущей продажи игрока. Промес подпишет с «Аяксом» контракт до лета 2024 года.
Промес перешёл в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.
В составе «Спартака» Промес становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.
Промес верит, что вернётся в «Спартак»
- 24 июня 2019
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