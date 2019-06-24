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Промес близок к переходу в «Аякс» за € 20 млн

Промес близок к переходу в «Аякс» за € 20 млн
Футбол / Испания 0

Голландский полузащитник «Севилья» Квинси Промес в ближайшее время перейдёт в «Аякс», утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, «Аякс» согласовал переход футболиста за € 20 млн. При этом испанский клуб сохранит процент от будущей продажи игрока. Промес подпишет с «Аяксом» контракт до лета 2024 года.

Промес перешёл в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.

В составе «Спартака» Промес становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

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