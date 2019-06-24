Мурило присоединился к «Локомотиву» на сборе в Австрии

Сегодня, 24 июня, новичок «Локомотива» бразильский защитник Мурило Серкейра присоединился к московской команде на сборе в Австрии, сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Помимо бразильского игрока в расположение клуба вернулись вратарь Маринато Гилерме, защитники Соломон Кверквелия и Мацей Рыбусь, полузащитники Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Хвича Кварацхелия, а также нападающий Фёдор Смолов, которые участвовали в матчах национальных команды. Кверквелия и Смолов остались в тренажёрном зале, остальные футболисты провели занятие в общей группе.

Гжегож Крыховяк прибудет в Австрию 26 июня, а Джефферсон Фарфан на данный момент продолжает выступление на Кубке Америки – сборная Перу пробилась в четвертьфинал турнира.

22-летний Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Бразилец подписал с российским клубом пятилетний контракт.