Кот-д'Ивуар обыграл ЮАР в Кубке Африки
В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки в группе D сборная Кот-д'Ивуара обыграла национальную команду ЮАР со счётом 1:0. Встреча состоялась в Каире на стадионе «Аль-Салам». Обслуживал матч арбитр Мустафа Горбаль, которому помогали Абделхалк Этшиали и Мокран Гурари.
Единственный гол был забит на 64-й минуте. Автором гола стал Жонатан Коджиа, которому ассистировал Макс-Ален Градель.
Кот-д'Ивуар, набрав три очка, делит 1-2 места в турнирной таблице группы с Марокко. ЮАР (0) — делит 3-4 места с Намибией.
В следующем туре Кот-д'Ивуар сыграет с Марокко. ЮАР предстоит встреча с Намибией. Оба матча состоятся 28 июня.
Кот-д'Ивуар является двукратным победителем Кубка Африки, Марокко и ЮАР выигрывали турнир по одному разу.
- 24 июня 2019
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