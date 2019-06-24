«Локомотив» обыграл «Аустрию» из Клагенфурта в товарищеском матче

В товарищеском матче «Аустрия» из Клагенфурта-ам-Вёртерзе встречалась с московским «Локомотивом». Игра состоялась на стадионе «Бад-Клайнкирххайм» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «железнодорожников».
На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Никита Дорофеев. Через 8 минут австрийской команде удалось сравнять счёт. В концовке первого тайма, на 45-й минуте нападающий Антонио Эдер вновь вывел «железнодорожников» вперёд в счёте. На 86-й минуте защитник Станислав Магкеев упрочил преимущество московской команды.
Год назад на сборах московская команда уже встречалась с «Аустрией» – встреча закончилась ничьей 1:1. Напомним, в минувшем сезоне подопечные Юрия Сёмина финишировали на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».
- 24 июня 2019
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