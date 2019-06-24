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«Локомотив» обыграл «Аустрию» из Клагенфурта в товарищеском матче

«Локомотив» обыграл «Аустрию» из Клагенфурта в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче «Аустрия» из Клагенфурта-ам-Вёртерзе встречалась с московским «Локомотивом». Игра состоялась на стадионе «Бад-Клайнкирххайм» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «железнодорожников».

На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Никита Дорофеев. Через 8 минут австрийской команде удалось сравнять счёт. В концовке первого тайма, на 45-й минуте нападающий Антонио Эдер вновь вывел «железнодорожников» вперёд в счёте. На 86-й минуте защитник Станислав Магкеев упрочил преимущество московской команды.

Год назад на сборах московская команда уже встречалась с «Аустрией» – встреча закончилась ничьей 1:1. Напомним, в минувшем сезоне подопечные Юрия Сёмина финишировали на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».

Товарищеские матчи (клубы)
24 июня 2019, понедельник. 18:00 МСК
Аустрия К
Клагенфурт-ам-Вёртерзе, Австрия
1 : 3
Локомотив М
Москва, Россия
0:1 – Дорофеев – 12, 1:1 – – 20, 1:2 – Эдер – 45, 1:3 – Магкеев – 85
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