Transfermarkt повысит стоимость Комличенко ещё на € 1 млн

Сайт Transfermarkt завтра, 25 июня, обновит трансферную стоимость игроков чемпионата Чехии. «Чемпионату» стало известно, как изменится цена российских футболистов, выступающих в чешском чемпионате.
Так аналитики, отвечающие за чемпионат Чехии, приняли решение увеличить цену нападающего «Млады Болеслав» и сборной России Николая Комличенко с € 2,5 млн до 3,5. Цена на защитника «Краснодара» Алексея Татаева, выступающего на правах аренды за «Младу Болеслав», вырастет с € 500 тыс. до 650.
В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. В следующем сезоне «Млада Болеслав» будет выступать в Лиге Европы. Татаев в прошлом сезоне принял участие в 10 матчах чемпионата Чехии, однако результативными действиями отметиться не сумел.
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