Ф. Торрес: Джеррард — лучший из тех, с кем я когда-либо играл

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», рассказал, кого считает лучшим футболистом из тех, с которыми ему приходилось играть. Ранее Торрес объявил о завершении карьеры.
«Я всегда буду говорить, что лучший игрок из тех, с которыми я когда-либо играл, — это Стивен Джеррард. В его лице я нашёл футболиста, который продолжал мою игру. Думаю, что мой игровой уровень переходил в другое измерение, когда мы были на поле вместе. Я бы очень хотел вернуться в те дни хотя бы на мгновение», — приводит слова Торреса So Foot.
Торрес выступал за «Саган Тосу» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 7 матчах японской Джей-лиги, в которых результативными действиями отметиться не сумел и получил две жёлтые карточки.
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