Экс-защитник сборной России Цвейба: акция грузинских игроков отвратительна

Бывший защитник сборных СССР, Украины и России Ахрик Цвейба поделился мнением об акции футболистов грузинских клубов, которые на матч национального чемпионата надели майки с антироссийскими лозунгами.

«Я считаю подобное неприемлемым. Отвратительно, когда футболисты пускают политику в спорт. Для игроков футбольное поле — святое место, где они в первую очередь должны показывать своё мастерство, получать удовольствие от своей игры. А политику надо оставить политикам.



Это не значит, что у человека не может быть своего мнения. За пределами поля — пожалуйста, высказывай, что хочешь, хоть на голове стой. Но не надо, повторюсь, вмешивать сюда футбол.

Поступок в любом случае не красит футболистов. Вспомните, как во время Великой Отечественной войны киевское «Динамо» проводило матч с фашистами. Даже тогда на поле соблюдалась этика, команды проявляли уважение друг к другу, хотя вне поля друг друга убивали. Поле не предназначено для митингов, пикетов, политических акций. Ни при каких обстоятельствах!» — приводит слова Цвейбы «Советский спорт».