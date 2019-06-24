Хохлов: Паршивлюк — качественный игрок, который был лидером во всех командах

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о новичке московской команды — защитнике Сергее Паршивлюке.



«Сегодня мы подписали новые соглашения с рядом наших футболистов, чему, безусловно, очень рады. Сейчас защитная линия полностью укомплектована, теперь ждём качественного усиления в группу атаки. Сегодня был также подписан контракт с новым для «Динамо» футболистом — защитником Сергеем Паршивлюком. Это хороший, качественный игрок, который, что важно, был лидером во всех командах, за которые выступал. Мы довольны, что смогли его заполучить», — приводит слова Хохлова официальный сайт «Динамо».



Паршивлюк является воспитанником московского «Спартака». В «Ростов» он перешёл летом 2017 года из «Анжи». В завершившемся сезоне футболист принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги (22 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил семь жёлтых карточек.

«Динамо» объявило о переходе Паршивлюка