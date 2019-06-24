«Арсенал» хочет купить защитника дортмундской «Боруссии» Загаду

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к французскому защитнику дортмундской «Боруссии» Дан-Акселю Загаду, утверждает France Football.
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. При этом «канониры» ожидают, что купить игрока будет нелегко.
20-летний Загаду является воспитанником «ПСЖ». В «Боруссию» он перешёл летом 2017 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне француз принял участие в 17 матчах немецкого национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с дортмундским клубом действителен до лета 2022 года. На счету Загаду также два гола в семи матчах за молодёжную сборную Франции.
- 24 июня 2019
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