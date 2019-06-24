Фарфан получил травму и выбыл до конца Кубка Америки

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан не сможет помочь национальной команде в оставшейся части Кубка Америки, сообщает пресс-служба Федерации футбола Перу в «Твиттере».



34-летний футболист московского «Локомотива» получил травму левого колена и выбыл до конца турнира, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Напомним, ранее сборная Перу вышла в 1/4 финала Кубка Америки. Соперником перуанской команды станет победитель пары Чили — Уругвай.



Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».

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