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Тунис и Ангола не выявили победителя в матче Кубка Африки

Тунис и Ангола не выявили победителя в матче Кубка Африки
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африки в группе Е сборная Туниса сыграла вничью с национальной командой Анголы со счётом 1:1. Встреча состоялась в городе Суэц на одноимённом стадионе. Обслуживал матч эфиопский арбитр Бамлак Тессема, которому ассистировали Валид Ахмед Али (Судан) и Темесгин Атанго (Эфиопия).

Счёт был открыт на 34-й минуте, автором гола стал нападающий тунисской сборной Юссеф Мсакни, который реализовал 11-метровый. На 73-й минуте ангольцы восстановили равновесие благодаря голу форварда Джалма.

Тунис и Ангола, набрав по одному очку, делят 1–2-е место в турнирной таблице группе Е, в которой также выступают Мали и Мавритания.

В следующем туре Тунис сыграет с Мали, Ангола встретится с Мавританией. Оба матча состоятся 29 июня.

Кубок африканских наций. Группа E. 1-й тур
24 июня 2019, понедельник. 20:00 МСК
Тунис
1 : 1
Ангола
1:0 – Мсакни – 34 (пен), 1:1 – Джалма – 73
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