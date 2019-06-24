«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга» Баду
Полузащитник «Вольфсбурга Малькольм Баду находится на просмотре в «Спартаке», сообщает официальный сайт клуба.
Баду может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. Ранее хавбек привлекался в юношескую и молодёжную сборные Германии.
22-летний Баду является воспитанником «Вольфсбурга», но за основной состав не провёл ни одного матча. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах за «Вольфсбург-2», в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи. Кроме того, у Баду есть ганский паспорт. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в € 75 тыс. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2020 года.
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в чемпионате России и завоевал путёвку в Лигу Европы.
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