Промес — о переходе в «Аякс»: это словно возвращение домой

Полузащитник Квинси Промес поделился впечатлениями от перехода из «Севильи» в амстердамский «Аякс». Напомним, контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила € 15,7 млн.
«Это словно возвращение домой. Нечто особенное. Когда-то я пришёл сюда маленьким мальчиком, а теперь возвращаюсь мужчиной. После первого контакта с „Аяксом“ я подумал, что это нереально. Это был лишь первый мой год в Испании, и в мои планы не входил такой скорый следующий шаг. Но это произошло. Теперь я хочу, чтобы болельщики „Аякса“ были довольны моей игрой», — приводит слова Промеса AD.
Промес перешёл в «Севилью» из московского «Спартака» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи.
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