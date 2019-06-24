Шунин: есть ощущение, что начинается новый этап в жизни «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Я очень рад, что остаюсь в «Динамо» — родном для себя клубе, в котором вырос и состоялся как футболист. Это не рядовое для меня событие, я сейчас испытываю такое чувство, как будто у меня сегодня день рождения! За свою карьеру в клубе я застал самые разные времена — как хорошие, так и не очень. Сейчас есть уверенность, что начинается новый этап в жизни бело-голубых. С нетерпением жду старта нового сезона, в котором домашние матчи мы будем проводить на великолепном динамовском стадионе. Надеюсь, болельщики будут заполнять трибуны на каждой игре и гнать нас вперёд! Ведь только вместе мы добьёмся любых поставленных целей!» — приводит слова Шунина официальный сайт клуба.
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