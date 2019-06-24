Президент «Иртыша»: привет Воронежу! Пусть готовятся

Президент «Иртыша» Сергей Новиков обсудил с учредителями клуба вопрос об участии команды в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.
«Я беседовал с учредителями, но мы все дожидаемся решения исполкома РФС. Только после этого они будут давать комментарии. Ещё раз повторю: желание выступать в ФНЛ есть. Возможности этого сейчас прорабатываются.
Пока что учредители вроде бы отреагировали положительно на подобное развитие событий. Привет Воронежу! Пусть готовятся», — приводит слова Новикова Матч ТВ.
В минувшем сезоне «Иртыш» завершил чемпионат на втором месте в ПФЛ в зоне «Восток», отстав от победителя дивизиона «Сахалина» на два очка, но с «Сахалина» были сняты три очка палатой РФС по разрешению споров за долги перед футболистами. Таким образом, «Иртыш» вышел на первое место. Что касается «Факела», то воронежский клуб финишировал в зоне вылета ФНЛ, заняв 17-е место. Впрочем, решение об очковом штрафе для «Сахалина» ещё должен утвердить исполком РФС.
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