Магкеев: в «Локомотиве» все команды играют с прицелом на атаку

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал результат товарищеского матча с «Аустрией» из Клагенфурта (3:1). Напомним, Магкеев забил третий гол «железнодорожников» в этой встрече.
«С первого дня на сборе нагрузки были максимальные. Чувствовалось, что команда подустала под конец матча, но много молодых ребят играло. Да, тяжело, но мы выдерживаем, что и показали своей игрой.
В „Локомотиве“ все команды играют с прицелом на атаку. В первом тайме атакующую игру продвигали ребята с опытом выступлений в Премьер-Лиге, а во втором вышли молодые ребята. Возможно, тогда австрийцы начали жёстче играть. Ребята просили остаться в обороне, но что-то подсказало: надо двигаться в штрафную. Поэтому забил», — сказал Магкеев в интервью клубной пресс-службе.
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