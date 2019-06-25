Фарфану может потребоваться операция в связи с травмой колена

Полузащитнику «Локомотива» и сборной Перу Джефферсону Фарфану может потребоваться операция на левом колене, сообщает ESPN.



По информации источника, 34-летний футболист может выбыть на несколько месяцев, а также ему может потребоваться хирургическое вмешательство в связи с проблемой, возникшей с хрящом коленного сустава.



Ранее сообщалось, что из-за травмы Фарфан пропустит остаток Кубка Америки, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Напомним, ранее сборная Перу вышла в 1/4 финала Кубка Америки. Соперником перуанской команды станет победитель пары Чили — Уругвай.



Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».

Фарфан получил травму и выбыл до конца Кубка Америки