Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане отказался переходить в «Баварию» и намерен остаться в своём нынешнем клубе, утверждает Süddeutsche Zeitung.
По данным источника, футболист сообщил о своих планах немецкому клубу ещё несколько недель назад. «Бавария» была готова заплатить за хавбека крупную сумму, но не сумела убедить его вернуться в Германию. Зане мог перейти в «Баварию» в 2016 году, но тогда мюнхенский клуб отказался от сделки, чем расстроил игрока.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги (21 — в основном составе), в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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