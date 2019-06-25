Сборная Мали разгромила Мавританию в матче Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Мавритании. Игра состоялась в египетском городе Суэц на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:1 в пользу сборной Мали.



На 37-й минуте счёт в матче открыл нападающий национальной команды Мали Абдулай Диаби. Через 8 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота мавританской сборной, который успешно реализовал форвард Мусса Марега. В начале второго тайма, на 55-й минуте третий мяч в ворота Мавритании отправил полузащитник сборной Мали Адама Траоре. Единственный ответный гол забил хавбек Моктар Сиди эль Хасен, реализовавший 11-метровый удар. Форвард сборной Мали Адама Траоре забил четвёртый гол на 73-й минуте игры.



Сборная Мали набрала 3 очка и заняла 1-е место в группе Е. Мавритания (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками Мали и Мавритании по группе являются сборные Туниса и Анголы.