Анохин — об инцидентах в Грузии: очень жаль, что в футбол втягивают политику

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал инциденты в Грузии, где болельщики и футболисты провели антироссийские акции.

«Мне очень жаль, что в футбол втягивают политику. Появляются ребята, которые не понимают, что делают. По поводу самих футболистов — это их не красит, но самое главное, это не красит и руководство клубов. Мы всегда говорили: футбол должен быть вне политики.

Я хорошо знаю Вахтанга Небиеридзе, — он практически рос на моих глазах. Хороший человек, перспективный футболист. Что с ним произошло, не могу понять. Его, кстати, жаль больше всех», — приводят слова Анохина «Известия».

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.

Так, футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли на встречу в белых футболках с антироссийскими лозунгами.