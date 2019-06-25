Анохин — об инцидентах в Грузии: очень жаль, что в футбол втягивают политику

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал инциденты в Грузии, где болельщики и футболисты провели антироссийские акции.
«Мне очень жаль, что в футбол втягивают политику. Появляются ребята, которые не понимают, что делают. По поводу самих футболистов — это их не красит, но самое главное, это не красит и руководство клубов. Мы всегда говорили: футбол должен быть вне политики.
Я хорошо знаю Вахтанга Небиеридзе, — он практически рос на моих глазах. Хороший человек, перспективный футболист. Что с ним произошло, не могу понять. Его, кстати, жаль больше всех», — приводят слова Анохина «Известия».
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.
Так, футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли на встречу в белых футболках с антироссийскими лозунгами.
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