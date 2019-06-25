Луис Адриано: мой план на следующий сезон — стать лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от сбора красно-белых в Австрии, а также рассказал о планах на следующий сезон.
«Впечатления отличные. В Москве мы провели хорошую работу в плане физической подготовки. Я думаю, на этом сборе большее внимание будет уделяться тактической работе, работе с мячом и, в том числе, не забывая о физике. В понедельник была первая тренировка, замечательная атмосфера, погода нежаркая, поэтому мы отлично поработали.
Понсе? Он нападающий с хорошей техникой. На сборе мы немногое увидели, потому что для него это была вторая тренировка в «Спартаке» с мячом. Но по тому, что я уже увидел, можно сказать, что это хороший нападающий.
В моих личных планах на следующий сезон — стать лучшим бомбардиром чемпионата, а что касается командных — выиграть как можно больше матчей. Выходить на поле и всегда выкладываться на максимум», — приводит слова Адриано пресс-служба клуба.
В «Спартак» Адриано перешёл в январе 2017 года из «Милана» на правах свободного агента. Всего в составе красно-белых 32-летний нападающий провёл 76 матчей и забил 24 мяча. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2020 года.
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