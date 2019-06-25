Sport for all: демарш в Грузии способствует разжиганию межнациональной розни

Международная организация Sport for all (входит в FARE — мировую сеть, борющуюся против расизма и ксенофобии в европейском футболе) осудила инциденты в Грузии, где болельщики и футболисты провели антироссийские акции.

«В очередной раз мы стали свидетелями ситуации, когда спорт смешивают с политикой. Мы призываем УЕФА отреагировать на случившееся надлежащим образом, поскольку этот демарш лишь способствует нагнетанию негативной атмосферы и разжиганию межнациональной розни. Хотя спорт должен быть объединяющим народы фактором. УЕФА пытается замять случившееся, используя отговорки. Но мы будем добиваться адекватной реакции. Если увидим бездействие со стороны УЕФА, обратимся в ФИФА.

Должны последовать ощутимые штрафы в отношении грузинской футбольной ассоциации, чтобы в будущем не повторялись аналогичные флешмобы. Если подобное мероприятия устроит сборная страны, то необходимо рассмотреть возможность отстранения грузинской команды от квалификации на Евро-2020», — цитируют «Известия» главу организации Яниса Кузинса.

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.

Так, футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли на встречу в белых футболках с антироссийскими лозунгами.