Фарфан будет восстанавливаться после травмы от 6 до 8 месяцев
Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан из-за травмы левого колена пропустит от 6 до 8 месяцев, утверждает El Comercio.
Ранее сообщалось, что ему потребуется хирургическое вмешательство в связи с проблемой, возникшей с хрящом коленного сустава.
Из-за травмы Фарфан пропустит остаток Кубка Америки, проходящего с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Напомним, ранее сборная Перу вышла в 1/4 финала Кубка Америки. Соперником перуанской команды станет победитель пары Чили — Уругвай.
Фарфан вызывается в сборную Перу с 2003 года. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка Америки в 2015 году. На клубном уровне хавбек играл за «Альянса Лима», ПСВ, «Шальке-04» и «Аль-Джазиру», а с 2017 года защищает цвета «Локомотива».
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