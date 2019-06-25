Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки

На Кубке Америки, который проходит в Бразилии, завершились игры группового турнира. Соответственно стали известны все пары 1/4 финала турнира. Вот как они выглядят:

Бразилия — Парагвай (28 июня, 03.30 мск)

Венесуэла — Аргентина (28 июня, 22.00 мск)

Колумбия — Чили (29 июня, 02.00 мск)

Уругвай — Перу (29 июня, 22.00 мск)

В 1/2 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей — с четвёртой. Финальный матч Кубка Америки состоится 7 июля на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Действующим победителем турнира является сборная Чили, обыгравшая в 2016 году национальную команду Аргентины.