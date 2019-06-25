Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки
На Кубке Америки, который проходит в Бразилии, завершились игры группового турнира. Соответственно стали известны все пары 1/4 финала турнира. Вот как они выглядят:
Бразилия — Парагвай (28 июня, 03.30 мск)
Венесуэла — Аргентина (28 июня, 22.00 мск)
Колумбия — Чили (29 июня, 02.00 мск)
Уругвай — Перу (29 июня, 22.00 мск)
В 1/2 финала турнира победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей — с четвёртой. Финальный матч Кубка Америки состоится 7 июля на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
Действующим победителем турнира является сборная Чили, обыгравшая в 2016 году национальную команду Аргентины.
Уругвай обыграл Чили и вышел в плей-офф Кубка Америки
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