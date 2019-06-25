Бузова предложила Глушакову работу
Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на сообщение бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который опубликовал в социальной сети «Инстаграм» пост с изображением, где написано «Ищу работу».
«Мне нужен хороший оператор», — написала Бузова в «Инстаграме».
«Камера есть?» — ответил Глушаков.
Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Спартак» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице.
Глушаков: ищу работу
- 25 июня 2019
-
05:58
-
05:42
-
05:18
-
04:40
-
04:20
-
04:07
-
03:56
-
03:50
-
02:58
-
02:45
-
02:30
-
01:57
-
01:35
-
01:20
-
00:51
-
00:45
-
00:31
-
00:18
-
00:06
- 24 июня 2019
-
23:34
-
23:34
-
23:22
-
23:21
-
23:09
-
22:52
-
22:49
-
22:35
-
22:23
-
22:12
-
21:56
-
21:49
-
21:36
-
21:35
-
21:15
-
21:15
Партнерский контент