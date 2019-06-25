Бузова предложила Глушакову работу

Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на сообщение бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который опубликовал в социальной сети «Инстаграм» пост с изображением, где написано «Ищу работу».

«Мне нужен хороший оператор», — написала Бузова в «Инстаграме».

«Камера есть?» — ответил Глушаков.

Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Спартак» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице.