Олич — о Домагое Виде: он не хотел никого обидеть или спровоцировать

Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич, работающий в настоящий момент в тренерском штабе сборной Хорватии, поделился мнением о скандальном инциденте с участием игрока хорватской сборной Домагое Виды на чемпионате мира — 2018 и признался, что это лучший турнир, который он когда-либо видел.
«Домагой играл в киевском «Динамо» и даже не мог подумать, что эта фраза может привести к таким последствиям. Я его отлично знаю как игрока и как человека. Могу с уверенностью сказать, что он не хотел никого обидеть или спровоцировать. На него было оказано серьезное давление. Но Домагой сразу сказал, что любит Россию, счастлив находиться в этой стране и благодарен вашим болельщикам за поддержку сборной Хорватии. Когда я гулял во время ЧМ, то встречал огромное количество русских, которые говорили мне, что они болеют за нас и хотят, чтобы мы выиграли турнир. Это было для меня самое главное, остальное неважно. А еще я хотел сказать, что чемпионат мира-2018 был для меня лучшим из тех, которые я видел лично. Поэтому этот турнир я не забуду никогда»,— сказал Олич в интервью «Известиям».
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