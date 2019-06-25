Эффектный гол Кавани — в видеообзоре матча Чили — Уругвай
В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки в группе C сборная Уругвая обыграла национальную команду Чили со счётом 1:0. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью». Обслуживал матч бразильский арбитр Рафаэл Клаус.
Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани с передачи Хонатана Родригеса. Для 32-летнего форварда этот гол стал вторым на турнире.
Уругвай, набрав 7 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы C. Чили (6) — на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Япония (2) и Эквадор (1) покидают турнир.
В 1/4 финала Кубка Америки сборная Уругвая встретится с национальной командой Перу 29 июня, 22.00 мск. В этот же день Чили сыграет в Колумбией.
Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки
- 25 июня 2019
-
05:58
-
05:42
-
05:18
-
04:40
-
04:20
-
04:07
-
03:56
-
03:50
-
02:58
-
02:45
-
02:30
-
01:57
-
01:35
-
01:20
-
00:51
-
00:45
-
00:31
-
00:18
-
00:06
- 24 июня 2019
-
23:34
-
23:34
-
23:22
-
23:21
-
23:09
-
22:52
-
22:49
-
22:35
-
22:23
-
22:12
-
21:56
-
21:49
-
21:36
-
21:35
-
21:15
-
21:15
Партнерский контент