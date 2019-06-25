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Эффектный гол Кавани — в видеообзоре матча Чили — Уругвай

Эффектный гол Кавани — в видеообзоре матча Чили — Уругвай
Футбол / Южная Америка 0

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки в группе C сборная Уругвая обыграла национальную команду Чили со счётом 1:0. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью». Обслуживал матч бразильский арбитр Рафаэл Клаус.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани с передачи Хонатана Родригеса. Для 32-летнего форварда этот гол стал вторым на турнире.

Уругвай, набрав 7 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы C. Чили (6) — на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Япония (2) и Эквадор (1) покидают турнир.

В 1/4 финала Кубка Америки сборная Уругвая встретится с национальной командой Перу 29 июня, 22.00 мск. В этот же день Чили сыграет в Колумбией.

Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки
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