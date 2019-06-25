Голы Накадзимы и Мены — в видеообзоре матча Эквадор — Япония

В матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки в группе C сборная Японии сыграла вничью с национальной командой Эквадора со счётом 1:1. Встреча состоялась в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту». Обслуживал матч венесуэльский арбитр Хесус Валенсуэла.



Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал японский полузащитник Сёя Накадзима. На 35-й минуте нападающий сборной Колумбии Анхель Мена сравнял счёт, установив итоговый ничейный результат, который не позволил командам выйти в плей-офф Кубка Америки.

Япония набрала два очка и уступила в борьбе за место в четвертьфинале турнира сборной Парагвая по дополнительным показателям. Национальная команда Эквадора набрала одно очко и заняла последнее место в группе С.