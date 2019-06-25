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Джеррард: когда перестал играть в «Ливерпуле», в моей жизни образовалась пустота

Джеррард: когда перестал играть в «Ливерпуле», в моей жизни образовалась пустота
Футбол / Англия 0

Наставник шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что счастлив быть главным тренером команды, и добавил, что скучал по «Ливерпулю» после ухода из клуба.

«Деньги не важны, когда я принимаю решения. Мне понравился первый год работы, и я действительно счастлив здесь. Сейчас стараюсь вывести команду на новый уровень. На этом сфокусирован в данный момент вместе с моими сотрудниками. Я пришёл сюда очень амбициозным и голодным. Горжусь достигнутым прогрессом, но понимаю, что нельзя останавливаться.

Когда я перестал играть в «Ливерпуле», в моей жизни образовалась огромная пустота. Не собираюсь лгать, скучал по игре в клубе. Я не могу сказать, сколько клубов хочу тренировать, это всё в будущем. Всё, что могу сказать, это то, что я счастлив в «Рейнджерс», — цитирует Джеррарда Daily Record.

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