Обляков: из «Уфы» в ЦСКА приехал чуть ли не на установку

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, как произошёл его переход в стан «армейцев» из «Уфы» и какие ощущения он испытывал при этом.



«Подписал контракт в последний день, до ночи сидели по уфимскому времени. Оформляли разные документы. Звонит Виктор Михайлович, говорит прилетать и сразу в отель. Приехал чуть ли не на установку. Парни смотрели таким взглядом. Кто-то и не понял, что я там делаю. По именам-то всех знал. Это для меня легко. Михалыч сказал готовиться, но не думал, что выйду. Сказал идти разминаться после первого тайма.



Я любимчик Гончаренко? У него все любимчики. Переходить в ЦСКА было не страшно, скорее волнительно. Мама с сестрой, девушка были в Уфе. Есть ведь футболисты, которые по двадцать раз за карьеру меняют клубы, но я не тот человек. Мы хорошо пообщались с Гончаренко перед переходом, у меня не было мыслей, что что-то не получится. Я в любом случае понимал, что буду расти», — цитирует Облякова «Спорт день за днём».