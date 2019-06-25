Месси: все поля, на которых мы играли, были плохого качества
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси после матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Катара (2:0) выразил недовольство качеством газона.
«Все поля, на которых мы играли, были плохого качества. Мяч подпрыгивает, и приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы его обработать. Так сложно играть», – приводит слова Месси издание Marca
Сборная Аргентины заняла второе место в группе В и, набрав 4 очка, вышла в плей-офф Кубка Америки. В четвертьфинале турнира команда Лионеля Месси сыграет с Венесуэлой, которая также пробилась в игры на вылет со второго места в группе. Встреча состоится 28 июня, 22:00 мск.
Ранее мнение о плохом качестве полей на турнире высказал главный тренер Аргентины Лионель Скалони.
Главный тренер сборной Аргентины недоволен качеством газона на Кубке Америки
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