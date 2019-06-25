Эрнани: Санкт-Петербург я люблю даже больше, чем Париж

Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани ответил на вопрос, чего боялся перед тем, как переехать в чемпионат России.
«Я ничего не боялся, поскольку уехать в Европу было моей мечтой. Меня немного волновало лишь то, что я не знаю языков. Говорили, в России холодно, но для меня это вообще не проблема. Разве что тренироваться в мороз неприятно. В самые холодные дни просто сижу дома или иду в торговый центр и устраиваю шопинг.
На самом деле мне уже нравится ваш холод! Чувствую себя в Петербурге как дома. Если честно, Петербург я люблю даже больше, чем Париж. Когда я играл за «Сент-Этьен», часто уезжал в свободные дни в столицу Франции. Три часа езды на поезде. Чем Петербург лучше Парижа? Здесь не так всё напыщенно. В Петербурге жить проще, люди у вас душевнее, отзывчивее. Поэтому и моя душа лежит к России. К тому же мне не нравилась французская кухня. Это не моё. Тяжело было найти подходящий ресторан», — сказал Эрнани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.
- 25 июня 2019
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