Эрнани: Лоди более атакующий игрок, чем Айртон

Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал о знакомом ему защитнике «Атлетико Паранаэнсе» Ренане Лоди, который, по информации СМИ, может перейти в петербургский клуб.



«Я не играл с Ренаном Лоди в «Атлетико Паранаэнсе», зато мы вместе росли. Знаем друг друга с детства, крепко дружили. Я старше его на четыре года, но мы тренировались в одной академии в командах разных возрастов. Наши комнаты были рядом. Он приходил на мои игры, а я на его. Считаю, Ренан Лоди очень хорош и как защитник, и как созидатель.



Он как минимум в два раза дороже, чем Айртон Лукас из „Спартака“? Мне кажется, это вопрос того, как руководители клубов оценивают игроков. Во «Флуминенсе» назначили свою цену за Айртона Лукаса, в «Атлетико Паранаэнсе» хотят свою за Ренана Лоди. Значит, по их мнению, Ренан Лоди настолько сильнее Айртона Лукаса. На мой взгляд, Ренан Лоди – более атакующий игрок. Он очень хорошо поддерживает атаку, играет в пас, совершает отличные кроссы в штрафную. Поэтому многие большие клубы хотят купить моего друга», — сказал Эрнани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

Эрнани: «Реал» – мечта в ЛЧ. Если ЦСКА победил его, значит, и «Зенит» может Почему Эрнани – Розовая Пантера, чем Питер лучше Парижа, а Ренан Лоди сильнее Айртона Лукаса: об этом в интервью с бразильцем.