Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мусаев доволен, что в Австрии «Краснодар» сыграет только с российскими клубами

Мусаев доволен, что в Австрии «Краснодар» сыграет только с российскими клубами
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о предстоящем сборе, который «горожане» проведут в Австрии.

«Сложность домашнего сбора заключалась в том, что ряд ведущих футболистов находился в расположении своих сборных, они не могли выполнить тот объём работы, которые делали остальные ребята. Плюс добавилось три новичка, игроки из аренды. Часто приходилось начинать работу с тактики, но работа выполнена в полном объёме.

В Австрии команда соберётся на 90% в том составе, в котором будет входить в сезон. Там будет больше игровой работы. Хотелось бы, чтобы времени на подготовку было больше, как зимой, но мы не одни в таких условиях. В Австрии на сборе мы сыграем только с российскими клубами, это и хорошо. Для многих ребят, которые пришли в команду не из чемпионата России, это будет своего рода адаптация, я вижу в этом только плюс", — приводит слова Мусаева пресс-служба клуба.

«Краснодар» завершил сезон-2018/19 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Мусаев — о ничьей с «Чайкой»: игра проходила на фоне больших нагрузок
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент