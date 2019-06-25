ЦСКА без М. Фернандеса отправился на сбор в Австрию

Сегодня утром ЦСКА отправился на второй предсезонный сбор, который состоится в Австрии. В рамках сбора «армейцы» примут участие в Кубке Матч Премьер. ЦСКА встретится с «Краснодаром» (27 июня), «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля). Как сообщает пресс-служба столичного клуба, защитник Марио Фернандес приедет непосредственно в Австрию.
Из Москвы в Австрию вылетели 20 игроков:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Наир Тикнизян, Никита Чернов.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили, Данила Янов.
Нападающие: Фёдор Чалов, Лассана Н’Диайе, Такума Нисимура.
- 25 июня 2019
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