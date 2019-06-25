Уткин: работа на Okko Спорт? Думаю, новости могут быть в ближайшее время

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал переход комментатора Романа Гутцайта на платформу Okko Спорт, а также высказался о возможном сотрудничестве с проектом.



«Решение Гутцайта оставить «Матч» было немного загадочным. Мы с ним ужинали совсем недавно, но раскрывать разговор не буду. Мне было интересно, ведь Роман – это топовый комментатор, и я догадываюсь, что у него не самые худшие условия работы.



Что касается меня лично, то мы, разумеется, разговаривали неоднократно. Думаю, что новости могут быть в ближайшее время. Но пока окончательное решение не принято ни мной, ни Okko Спорт.



Верю ли в успех проекта? Это большой вопрос. Ничего не знаю о модели монетизации Okko. Я уже писал, что нарушение монополии на показ – это позитивный сдвиг. Но сделать это прибыльным бизнесом – очень сложная задача», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».



Стогниенко: Гутцайт — один из лучших комментаторов России