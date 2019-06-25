Шунин: рад, что продолжу играть в великом клубе!

Вратарь «Динамо» Антон Шунин, который подписал новый контракт с клубом, рассказал, как оценивает для себя прошлый сезон.
«Для себя считаю сезон ровным и в целом положительным. Я вернулся в сборную, «Динамо» сыграло 11 сухих матчей, до последних туров мы были в тройке команд, которые пропустили меньше всех в сезоне. Стабильность — главное в игре вратаря. В этом направлении нужно двигаться дальше, стремиться пропускать еще меньше.
Я рад, что продлил контракт и продолжу играть в великом клубе! Он для меня родной, я не раз говорил, что всю карьеру хочу провести в «Динамо». У нас были победы, были непростые ситуации, через которые мы прошли вместе. Сейчас начинается новый этап, новые задачи. У нас отличный стадион, и я надеюсь, что он будет заполняться нашими болельщиками. Верю, что всё лучшее у нас впереди!» — цитирует Шунина Fcdin.com.
- 25 июня 2019
-
12:15
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:39
-
11:30
-
11:17
-
11:09
-
11:02
-
10:49
-
10:40
-
10:35
-
10:33
-
10:22
-
10:03
-
09:54
-
09:50
-
09:43
-
09:31
-
09:26
-
09:11
-
09:00
-
08:29
-
07:07
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:42
-
05:18
-
04:40
-
04:20
-
04:07
-
03:56
-
03:50
-
02:58