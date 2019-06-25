Шунин: рад, что продолжу играть в великом клубе!

Вратарь «Динамо» Антон Шунин, который подписал новый контракт с клубом, рассказал, как оценивает для себя прошлый сезон.

«Для себя считаю сезон ровным и в целом положительным. Я вернулся в сборную, «Динамо» сыграло 11 сухих матчей, до последних туров мы были в тройке команд, которые пропустили меньше всех в сезоне. Стабильность — главное в игре вратаря. В этом направлении нужно двигаться дальше, стремиться пропускать еще меньше.



Я рад, что продлил контракт и продолжу играть в великом клубе! Он для меня родной, я не раз говорил, что всю карьеру хочу провести в «Динамо». У нас были победы, были непростые ситуации, через которые мы прошли вместе. Сейчас начинается новый этап, новые задачи. У нас отличный стадион, и я надеюсь, что он будет заполняться нашими болельщиками. Верю, что всё лучшее у нас впереди!» — цитирует Шунина Fcdin.com.