Сборная Бермудских островов добилась исторической победы

Накануне были проведены заключительные матчи группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ в группе В. Сборная Бермудских островов забила два безответных мяча в ворота Никарагуа, которая в нынешнем турнире проиграла все три матча с общим счетом 0:8.

Для Бермудских островов победа стала знаковой — это первый успех для национальной команды в истории в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ, где сборная также участвует впервые.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» Gold Cup.

Золотой кубок КОНКАКАФ — главный турнир национальных команд, входящих в КОНКАКАФ. Проводится каждые два года. В турнире участвуют 12 сборных: Канада, Мексика, США проходят без квалификации, пять представителей Центральной Америки и четыре представителя Карибского бассейна.