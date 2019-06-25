Влашич рассказал о травме, полученной в игре за молодёжную сборную Хорватии
Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о травме лодыжки, полученной в матче 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы с Англией (3:3).
«Соперник сделал подкат, и мне не удалось избежать контакта, после чего я вывернул лодыжку. Именно с этой лодыжкой я ранее испытывал проблемы и из-за неё пропустил несколько матчей ЦСКА.
Ничего страшного не произошло, у меня небольшой ушиб. Сразу после столкновения боль была очень сильной, из-за чего я думал, что повреждение может быть серьёзным. Я хотел покинуть поле с помощью врачей, но судья попросил меня лечь на носилки, поэтому со стороны всё выглядело серьёзнее, чем было на самом деле», — цитирует Влашича Tportal.hr.
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- 25 июня 2019
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