Паршивлюк: «Ростов» стал для моей семьи вторым домом, и это не пустые слова

Бывший защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк в социальной сети попрощался с донской командой. Накануне футболист подписал контракт с московским «Динамо».
«730 дней — столько я и моя семья провели в Ростове. Когда я переходил в «Ростов», даже не мог представить, что настолько быстро адаптируюсь в команде, здесь я познакомился с людьми, которые стали моими друзьями. Этот город и клуб по-настоящему стали для моей семьи вторым домом, и это не пустые слова.
Невероятная атмосфера, которая царит на «Ростов Арене», навсегда останется у меня в памяти. Время, проведённое в Ростове-на-Дону, было одним из лучших в моей карьере. Желаю «Ростову» новых побед, а болельщикам быть верными всегда. «Ростов», спасибо за всё!» — написал Паршивлюк в своём «инстаграме».
- 25 июня 2019
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