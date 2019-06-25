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Лунёв поставил себе оценку за прошедший сезон

Лунёв поставил себе оценку за прошедший сезон
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв оценил своё выступление в завершившемся сезоне.

«С удовольствием в этом сезоне вспоминаю только один момент: когда после игры с ЦСКА дома мы подняли чемпионский кубок. Да, были нормальные игры, были и печальные. Но в целом за сезон поставил бы себе три балла. Не больше.

Из-за чего в последние несколько месяцев всё изменилось? Из-за головы. В ней появилась каша. Постоянно себя накручиваешь… Если раньше самоедство было в разумных пределах – пропустил, разобрал, забыл, – то сейчас эмоциональные нагрузки как-то выросли. Наверное, из-за этого неправильно подходил к играм», — цитирует Лунёва «Спорт день за днём».

В минувшем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 28 голов. «Зенит» по итогам розыгрыша завоевал чемпионский титул.

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